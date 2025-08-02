В Каире все никак не могут открыть Большой Египетский музей

В комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчик поинтересовался, открыли ли в Каире Большой Египетский музей 3 июля 2025 года, как было обещано властями Египта. Редакция уточнила актуальную информацию по работе Grand Egyptian Museum.

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Вот что выяснилось. Правительство Египта еще в июне приняло решение в очередной раз отложить доступ ко всем экспозициям Большого Египетского музея. Новую дату не назвали, но по словам премьер-министра торжество по этому случаю должно произойти до конца 2025 года. В Министерстве туризма и древностей АРЕ отчитались, что у них все готово для официальной церемонии, теперь все зависит от главы государства, который выберет «наиболее подходящее время для долгожданного мирового события».

Пока же музейный комплекс лишь частично открыт для туристов. Посетителям предлагают познакомиться с экспонатами в главных галереях, на Большой лестнице и в Большом зале. Также работает коммерческая зона и можно попасть во внешние сады. Главные же сокровищницы – галереи Тутанхамона и ладья Хеопса – ожидают своего часа Х.

Обычно российские туристы приезжают в музей в рамках экскурсионных программ из Хургады и Шарм-эль-Шейха, приобретая их у отельных гидов. Для самостоятельного посещения можно купить билеты онлайн – для этого потребуется карта зарубежного банка. Стоимость для взрослых – 1230 египетских фунтов (2 тыс. руб.), для детей – в 2 раза меньше. Новый музей Египта работает ежедневно с 8:30. Осмотр древнеегипетских раритетов возможен до 19 часов, кроме среды и субботы, когда залы закрывают в 22:00.

Ранее TourDom.ru писал о запуске Большого Египетского музея в Гизе в режиме лайт в ноябре прошлого года: количество туристов в течение дня было ограничено 4 тыс. человек. На одной площадке собраны десятки тысяч артефактов со всей страны, большая их часть поступила из запасников музеев Каира, Луксора, Асуана.