Туристов возмутила внезапная отмена круизов Costa Cruises

Costa Cruises, входящая в американский холдинг Carnival, отказалась от маршрутов по Персидскому заливу в зимнем сезоне – 2025/2026. Решение стало полной неожиданностью для клиентов и вызвало большой резонанс – не все склонны верить официальной версии компании о его причинах.

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«В связи с непредсказуемой ситуацией на Ближнем Востоке компания хочет обеспечить полную ясность относительно их планов на отдых как можно скорее», – указано в заявлении компании от 25 июля.

Отменены все круизы Сosta из Дубая и других портов региона, а также так называемые репозиционные круизы из Европы в сторону Персидского залива и обратно. Флагманский лайнер Costa Toscana, который должен был их выполнять, проведет зиму в Средиземном море.

Начиная с марта 2022 года Costa Cruises не принимает граждан России на своих лайнерах. В связи с этим решение компании никак не затронуло российский туристический рынок. Тем не менее среди пассажиров отмененных круизов оказались наши бывшие соотечественники, проживающие в других странах. Они пишут, что Costa Cruises предложила им вернуть деньги или выбрать другой маршрут со скидкой до 50%, а также начислить бортовой кредит в размере 100–250 евро, который можно потратить на лайнере. Однако эти условия туристам не понравились. Многие уже приобрели невозвратные авиабилеты к точкам начала своих круизов, забронировали гостиницы, в том числе дорогие отели в Дубае на новогодние праздники. Компенсировать убытки Costa Cruises, судя по всему не собирается.

«Им все равно, что люди уже потратились, чтобы добраться до места проведения первого круиза. Они предлагают, чтобы мы снова оплатили дорогу до второго, а они нас за это шампанским угостят. Если опять ничего не отменят. Очень щедро, да», – возмущен один из туристов.

Его товарищ по несчастью пишет, что намерен добиваться полной компенсации всех расходов от Costa Cruises.

Туристы обращают внимание, что даже в разгар июньского конфликта между Ираном и Израилем никаких запретов на навигацию в Персидском заливе не вводилось. Нет и рекомендаций воздержаться от посещения Арабских Эмиратов и Омана, между портами которых должна была курсировать Costa Toscana. Таким образом, компания предпочла перестраховаться.

«Это их одностороннее решение. А то, что они тем самым нанесли убытки своим клиентам, их не волнует», – возмущаются путешественники.

Впрочем, коллеги призывают не торопиться с выводами: написать претензию и приложить подтверждение убытков, в этом случае шанс получить компенсацию есть.

Эксперты по круизам считают, что решение Costa Cruises продиктовано не столько политическими, сколько экономическими причинами. Чтобы от берегов Европы достичь Персидского залива, лайнерам нужно обогнуть Африку. Со времен Васко да Гамы это трудный и продолжительный маршрут, по которому пассажирские суда идут практически без заходов в порты. Поэтому репозиционные круизы не пользуются спросом и убыточны. Наблюдатели не исключают, что взвесив все за и против в Costa Cruises решили не тратиться на перегон лайнера в далекую акваторию.

Возможно, что на решении Costa сказались и неудовлетворительные результаты бронирования на зиму. Косвенно это подтверждает тот факт, что от круизов по Персидскому заливу отказалась и компания Aida Cruises. Она тоже входит в холдинг Carnival, но полностью ориентирована на работу с немецким рынком. Один из наших собеседников обратил внимание, что европейцы планируют отдых заранее, но очень чувствительны к негативным новостям. Поэтому даже несмотря на то, что конфликт Израиля с Ираном завершился месяц назад, последствия могли вызвать аннуляции и продолжают влиять на европейские продажи круизов по Персидскому заливу.

Другие международные круизные бренды, такие как TUI и MSC, от своих планов работы в регионе Персидского залива не отказываются.