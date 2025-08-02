Посол рассказала, как часто российские туристы ездят в Болгарию

В прошлом году европейскую страну посетили свыше 50 тыс. соотечественников. Это почти в 10 раз меньше, чем в 2019-м, заявила Элеонора Митрофанова.

По словам дипломата, такие низкие показатели связаны с отсутствием прямого авиасообщения между государствами и высокими ценами на билеты. Кроме того, негативный вклад внёс разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима.

Митрофанова добавила, что Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины. Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений Киеву и дискуссии о совместном производстве дронов.