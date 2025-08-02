Блогер рассказала, чем гватемальцы отличаются от россиян

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Латинской Америке и описала отношение гватемальцев к жизни на своей родине фразой «у местных глаза лезут на лоб». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации пояснила, что в России даже в самой глухой деревне есть обочины или протоптанные тропинки, по которым можно дойти до магазина. А в Гватемале, по ее словам, тротуары «недоступны простым смертным».

«Хочешь пройтись? Добро пожаловать на проезжую часть, где мимо тебя несутся мотоциклисты, курицы, школьники на пикапах и дед в шляпе на осле», — поиронизировала она.

Ершова также отметила, что в российских супермаркетах витрины ломятся от молочных продуктов, мяса и других товаров. В магазинах Гватемалы можно найти только плавленый сыр, молоко в пакете и импортные товары из Мексики, «похожие на кирпич».

«Местные смотрят на наши фото супермаркетов как на музей: "А зачем вам столько видов колбасы?" Я призадумалась... Видели бы вы мое гордое лицо», — рассказала россиянка.

Кроме того, путешественница призналась, что местные жители считают черный хлеб и гречку едой из мифов, не понимают, зачем нужна теплая одежда и охрана в каждом магазине, и почему в России так любят есть суп.

Блогерша добавила, что в России люди чаще злятся, чем улыбаются. А гватемальцы, «живущие в глуши, с дырками в асфальте, без сливочного масла», выглядят счастливее.

Ранее эта же путешественница сравнила жизнь в Гватемале с СССР. По ее словам, один день в местной деревне напоминает детство в русской глубинке.