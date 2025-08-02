Когда начнутся прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум

Туроператор Библио-Глобус вчера открыл продажу туров в Абхазию с вылетом из Санкт-Петербурга. Прямые рейсы в Сухум на Airbus A330 авиакомпании iFly начнутся 14 и 20 августа, далее продолжатся каждую среду и воскресенье.

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Мы посмотрели цены на туры из Санкт-Петербурга. Неделя (7 ночей) отдыха в гостевом доме «Мариэк» с вылетом 20-го числа обойдется двум туристам минимум в 70 476 руб. Это самый экономичный вариант без питания, но включающий трансфер из аэропорта. В классе комфорт у туроператора есть, например, предложения в Гагре. Неделя в Royal Rivera cтоит от 150 645 руб. на двоих. В цену входит питание – полный пансион.

Ранее «ТурДом» писал, что 12 июня iFly начала летать в Сухум из Москвы. Таким образом, Питер стал вторым городом, из которого запущены прямые рейсы на широкофюзеляжных А330. Расширять эту географию и добавлять вылеты на iFly из новых аэропортов, как сообщили нам в Библио-Глобусе, не планируется. Однако перевозку добавляют другие авиакомпании. С 28 июня из Ханты-Мансийска можно улететь в Сухум на 50-местном Bombardier «Руслайна».