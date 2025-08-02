Россиянин рассказал об обмане на турах в Абхазии

Российский турист поделился информацией о том, где можно потерять деньги в Абхазии
Про Абхазию в последнее время ходит много историй от туристов, некоторые съездили и не пожалели, другие остались недовольны сервисом, качеством продуктов, пляжами и даже жителями. Турист из России рассказал, где можно неожиданно потратиться во время отдыха.
Автор блога «Кутовой про путешествия» на «Дзен» Алексей Кутовой изучил вопрос перед поездкой, но негативные отзывы его не остановили. В Гагре он увидел простых, открытых и готовых помочь людей. При этом, отмечает он, все зависит от того, как сам турист относится к местным.
Но с туристическом сервисом все вышло не так хорошо. Продавцы, понимая, что перед ними турист, пытаются обмануть всеми возможными способами. Мужчина вместе со своей девушкой и еще компанией отдыхающих отправился в джиппинг-тур стоимостью 1000 рублей. По маршруту туристы должны были посетить несколько природных локаций и заехать на дегустации.
Цена, говорит автор, оправдана, но, когда они доехали до озера Рица, начались разговоры про дополнительные точки за доплату, участники тура отказались и продолжили путь, как казалось, по запланированному изначально маршруту. К вечеру по возвращении домой в Гагру с туристов начали требовать по 600 рублей за дополнительный маршрут. Выяснилось, что с группой ехали женщины, которые его оплатили, а потому платить теперь нужно всем, ведь услуга предоставлена.
Кутовой делает вывод, что Абхазия — очень красивая страна, но к отдыху в ней стоит относиться внимательно.
Особенно внимательно стоит относиться к своему здоровью в отпуске: россияне периодически сталкиваются с кишечными инфекциями на абхазских курортах.