Россиянин рассказал об обмане на турах в Абхазии

Про Абхазию в последнее время ходит много историй от туристов, некоторые съездили и не пожалели, другие остались недовольны сервисом, качеством продуктов, пляжами и даже жителями. Турист из России рассказал, где можно неожиданно потратиться во время отдыха.

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Автор блога «Кутовой про путешествия» на «Дзен» Алексей Кутовой изучил вопрос перед поездкой, но негативные отзывы его не остановили. В Гагре он увидел простых, открытых и готовых помочь людей. При этом, отмечает он, все зависит от того, как сам турист относится к местным.

Но с туристическом сервисом все вышло не так хорошо. Продавцы, понимая, что перед ними турист, пытаются обмануть всеми возможными способами. Мужчина вместе со своей девушкой и еще компанией отдыхающих отправился в джиппинг-тур стоимостью 1000 рублей. По маршруту туристы должны были посетить несколько природных локаций и заехать на дегустации.

Цена, говорит автор, оправдана, но, когда они доехали до озера Рица, начались разговоры про дополнительные точки за доплату, участники тура отказались и продолжили путь, как казалось, по запланированному изначально маршруту. К вечеру по возвращении домой в Гагру с туристов начали требовать по 600 рублей за дополнительный маршрут. Выяснилось, что с группой ехали женщины, которые его оплатили, а потому платить теперь нужно всем, ведь услуга предоставлена.

Кутовой делает вывод, что Абхазия — очень красивая страна, но к отдыху в ней стоит относиться внимательно.

Особенно внимательно стоит относиться к своему здоровью в отпуске: россияне периодически сталкиваются с кишечными инфекциями на абхазских курортах.