Туристов на Бали предупредили о росте цен

На Бали увеличивают стоимость билетов на посещение некоторых популярных достопримечательностей. С такой инициативой выступили власти округа Бадунг, где находятся многие туристические объекты. Изменения вступят в силу после их утверждения губернатором острова.

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Так, посещение храма Таман Аюн обойдется в 50 тыс. индонезийских рупий (245 руб.) вместо прежних 30 тыс. В полтора раза дороже – в 30 тыс. рупий – оценено знакомство с туристическим комплексом Алас Пала Сангех, известным как Лес обезьян. За возможность полюбоваться на водопад Нунгнунг надо будет заплатить вдвое больше – 30 тыс. рупий. Для детей предусмотрены скидки.

Новые тарифы не сильно отразятся на кошельках российских туристов: только перелет round trip по маршруту Москва – Денпасар стоит от 90 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что россияне пришли на экскурсию в храм на Бали через неохраняемый служебный вход в лесной зоне. Безбилетников вычислили по шортам и майкам: в стоимость входит предоставление саронга – куска ткани, которым оборачиваются местные мужчины и женщины.