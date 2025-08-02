Переехавшая в Египет россиянка развеяла стереотипы о местных жителях

Россиянка, переехавшая в Египет 10 лет назад, назвала местных жителей очень образованными. Об общении с ними она рассказала «Ленте.ру».

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Ирина уехала из России спонтанно: просто влюбилась в новую страну. С тех пор она полностью обустроила в Египте быт и стала звать к себе гостей из России. По словам Ирины, ей нравится показывать старым друзьям нетуристическую сторону Египта и знакомить их с египетскими приятелями.

Таким образом женщина пытается развеять стереотип, что все египтяне — уборщики в отеле, которые могут только заигрывать и просить чаевые.

«Среди них очень много образованных людей, окончивших зарубежные университеты. Они живут своей жизнью и не интересуются туристами», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что переехавшая в США россиянка развеяла стереотип о фальши местного населения. По словам женщины, американцы просто вежливые: так, для них нормально остановиться в магазине и поболтать о чем-либо с кассиром.