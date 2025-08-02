В Эстонии образовались огромные очереди на границе с Россией

На пограничном пункте Нарва — Ивангород между Россией и Эстонией образовались огромные очереди. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на эстонских туристов.

«С приходом сезона отпусков и жары на границе Нарва — Ивангород образовались огромные очереди из прибалтийских туристов», — указано в публикации.

По данным Shot, со стороны Эстонии в очередях можно простоять до десяти часов.

«Все сделано для того, чтобы люди не посещали Россию», — отмечают туристы, добавляя, что российские пограничники не препятствуют проходу.

При этом целью поездок эстонцев называют как отдых, так и покупки продуктов и других товаров, которые в России стоят дешевле.

Ранее власти Эстонии стали возводить линию обороны на границе с Россией. По данным местных СМИ, уже к концу 2025 года планируется построить 28 бункеров.