Турист привез из Северной Кореи ядерную боеголовку

Россиянка посетила курорт Вонсан-Кальма, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), и привезла с собой сувенир в виде копии ядерной ракеты. Об этом она рассказала изданию «Абзац».

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«Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку», — поделилась Дарья, добавив, что ей хотелось, чтобы по сувениру сразу было видно, где она была.

Отмечается, что копия ракеты обошлась ей в 40 долларов (около 3 тысяч рублей).

«Нас, иностранцев, было только 13 человек, а местные приходили только по выходным в основном. Мы себя чувствовали звездами. У нас было супермного внимания, все местные нас фотографировали, рассматривали, но очень тактично, деликатно к нам относились», — добавила собеседница издания.

Ранее в правительстве рассказали о желании расширить морское сообщение с КНДР.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура.