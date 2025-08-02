«В третий раз выдали гречку». Туристы не могут вылететь в Таиланд

Со вчерашнего вечера не могут улететь в Нячанг туристы из Екатеринбурга: рейс EO 3537 должен был отправиться по расписанию в 21 час 1 августа. Теперь на табло аэропорта Кольцово вылет во Вьетнам стоит в 00:00 3 августа. В авиакомпании «Икар» задержку объяснили технической неисправностью лайнера.

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В 9 часов вечера пассажиры заняли свои места в салоне, был проведен предполетный инструктаж, но самолет не вылетел.

«Просидели 1,5 часа, потом всех вернули в терминал, раздали багаж и пообещали гостиницу», – рассказал «ТурДому» один из пассажиров.

Многие провели ночь в зале ожидания: авиакомпания смогла оперативно разместить в отеле только пассажиров с детьми – таких оказалось 40 человек. Оставшихся туристов обеспечили питанием, которое понравилось не всем – «уже в третий раз выдали гречку с сосиской».

На ситуацию с задержкой отреагировала Уральская транспортная прокуратура, которая начала прием жалоб в аэропорту. По ее данным, к утру в отелях были размещены 79 человек и принимались меры по заселению еще 118 пассажиров. Очевидно, что после объявления переноса вылета на полночь большинство из 439 туристов уехали из Кольцово.

Ранее TourDom.ru писал, что более чем на сутки задержались в Таиланде туристы с рейса SU 637 Пхукет – Новосибирск из-за проблем с аэробусом.