В Турции хотят попасть в мировую тройку по приему туристов

Для получения места в этом списке стране необходимо привлечь 80 млн отдыхающих в год, отметил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«Мы занимали восьмое место в мире среди стран, принимающих больше всего туристов. Благодаря нашим многолетним усилиям мы поднялись на четвёртое место. Конечно, наши конкуренты не сидят сложа руки. Ведь теперь это коммерческая борьба», — сказал глава ведомства, передаёт газета Hürriyet.

По данным министерства, за полгода Турцию посетили свыше 2,6 млн россиян. Они заняли по этому показателю первое место, но показатели почти на 3% хуже данных 2024-го. Анкара получила от туризма в прошлом году более 61 млрд долларов, что стало рекордным показателем.