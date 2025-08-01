Турагенты назвали недорогие, но качественные 4* отели Египта

Многие туристы, отправляясь на отдых, стремятся уложиться в определенный бюджет, но при этом не готовы размещаться в отелях ниже 4–5*. В этом случае у турагентов только один подход – предлагать им проверенные экономварианты. Редакция TourDom.ru предложила специалистам назвать недорогие 4–5* отели Египта, интересные по соотношению цены и качества, которые точно не разочаруют за свои деньги.

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В агентстве «Coral Elite Курская» в таких случаях туристы чаще всего выбирают четырехзвездочные гостиницы Mercure Hurghada и Long Beach Resort в Хургаде, а также «пятерки» Maritim Jolie Ville Resort & Casino, Seven Seas Jolie Bay Abu Soma, Xanadu Makadi Bay. В Mercure Hurghada туристов привлекают условия для детского досуга, анимация, Xanadu Makadi Bay – подороже, здесь хорошие спортплощадки, есть виллы.

22 июля туроператор Anex провел Workshop UAE, на котором турагенты смогли не только пообщаться с представителями ведущих отелей Арабских Эмиратов, но и хорошо отдохнуть.

В турагентстве «Верита» советуют также обратить внимание на 4* отели Bella Vista и Seagull Beach Resort в Хургаде, Club Reef Resort в Шарм-эль-Шейхе. «Среди пятизвездочных гостиниц востребованы Seven Seas Jolie Abu Soma и Stella Makadi Beach Resort & Spa в Хургаде, Naama Bay Hotel и Concorde El Salam Front Area в Шарме», – отмечает директор Ирина Цыганова.

«У моих клиентов популярны Pickalbatros Aqua Blu Sharm 4*, Seti Sharm 4* благодаря аквапаркам и хорошему расположению, – поделилась турагент Мария Шекер. – Sunrise Remal Resort 4* выбирают по соотношению цены и качества. Достоинства – прекрасное питание, риф, хорошая анимация. Maritim Jolie Ville Resort & Casino 5* бронируют чаще зимой: он находится в закрытой бухте, и здесь можно увидеть рыбок».

«В категории до 150 тыс. руб. (недельный тур на двоих с вылетом из Москвы 8–10 августа) рекомендуем клиентам Parrotel Aqua Park Resort в Шарм-эль-Шейхе на второй линии бухты Набк, – говорит член “Редколлегии ТурДома” Оксана Антохина. – Это неплохой вариант для семейного экономичного размещения, он выигрывает за счет хорошего аквапарка. Но надо учесть, что понтоны в отеле достигают 800 м, а зимой иногда дует сильный ветер».

В этом же ценовом диапазоне турагент советует Amphoras Blu Resort 4* в Шарм-эль-Шейхе:

«Здесь хорошее питание, ненавязчивая анимация, радушный персонал».

На курорте туристы выбирают также гостиницу Il Mercato: неподалеку от нее расположен развлекательный комплекс «1001 ночь», улица баров и торговые ряды. Хотя от собственного пляжа отель удален.

Если рассматривать туры по цене от 150 до 200 тыс. руб., можно выбрать Sunny Days El Palacio 4* в Хургаде с пологим заходом в море: рядом красивый коралловый риф, что нехарактерно для этого курорта. Или Long Beach Resort Hurghada 4*, где находится один из самых длинных пляжей Хургады. Номера в отеле реновированы, работает аквапарк.

Отметим, в некоторых популярных бюджетных гостиницах на Красном море уже нет свободных мест на даты вылета 8–10 августа. В частности, не удастся заказать недельный тур с размещением в Sunrise Remal Resort, Xanadu Makadi Bay, Maritim Jolie Ville Resort & Casino.

Ранее турагенты назвали TourDom.ru недорогие 4* отели Турции, привлекательные по соотношению цены и качества.