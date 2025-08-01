Туры в Китай вошли в число топовых предложений организованного туризма

Туры в Китай становятся все более востребованными у российских туристов. Эта тенденция получила подтверждение на PAC Fest, который сегодня провел для турагентств туроператор PAC Group. Наш корреспондент присутствовал на мероприятии. Генеральный директор Илья Иткин рассказал, что продажи туров в Китай по сравнению с 2024 годом выросли на 80% и сейчас это направление входит в пятерку самых продаваемых. Оно формирует 7% оборота компании, уступая только Турции (8%), Арабским Эмиратам (10%), Мальдивам (11%) и традиционным для туроператора морским круизам (30%).

Руководитель профильного департамента Денис Полушин объяснил причины популярности туров в Китай. Первое – это безвизовый транзит, он позволяет провести на территории страны до 10 дней. Такой возможностью пользуются не только те, кто летит со стыковкой, но и туристы, отправляющиеся в круизы из Шанхая. Кроме того, есть возможность въехать в составе группы по безвизовому обмену. Это удобно для участников экскурсионных программ. Их ассортимент увеличивается. Есть не только многолетние «хиты» спроса – классические программы по Пекину и другим крупным городам, но и авторские туры, когда туристам показывают страну с необычного ракурса.

Кстати, турагентов, лучших продавцов по итогам 2025 года, туроператор планирует отправить в директорский тур в один из самых самобытных регионов Китая – в Тибет.

Пользуется популярностью и пляжный отдых на Хайнане – по статистике туроператора, сейчас до 60% российских туристов, въезжающих в Китай, выбирают именно этот остров-курорт. А из наиболее перспективных, но пока недооцененных возможностей отдыха в Китае специалисты называют речные круизы по Янцзы. Туристы, уже побывавшие в них, по словам Дениса Полушина, возвращаются в полном восторге.

В ходе PAC Fest обсуждали и другие тренды выездного туризма. По-прежнему высочайший интерес вызывает отдых на Мальдивах и других островах Индийского океана – ради информации многие турагенты пришли на workshop, под который на PAC Fest отвели отдельный зал.

Популярнее становятся и морские круизы. Наиболее востребованы маршруты по Персидскому заливу (45% продаж), которые начинаются из Дубая и Абу-Даби. Россияне могут добраться туда без визы и на прямых рейсах. В последнее время растет спрос и на Средиземноморские круизы (41%). Среди причин – увеличение доли отправлений из Стамбула, а также отсутствие языкового барьера. Сейчас русский язык стал официальным уже на шести лайнерах MSC Cruises, многолетнего партнера PAC Group. Свою роль сыграла также лояльность консульств Италии и Греции, которые стабильно открывают россиянам визы под круизы.