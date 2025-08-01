Китай расширил безвизовый режим до 75 стран

Китай к настоящему времени ввел в одностороннем порядке или по взаимному соглашению безвизовый режим для граждан 75 стран. Как отметил начальник Государственного управления по делам миграции КНР Ван Чжичжун, это часть усилий руководства страны по развитию международного обмена. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер TV BRICS.

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По его словам, срок безвизового транзита также был увеличен до 240 часов. Ван Чжичжун уточнил, что за период с 2021 по 2025 год число стран, имеющих право на безвизовый транзит в Китай, увеличилось до 55, а количество пунктов въезда – до 60 в 24 провинциях, автономных районах и муниципалитетах.

Въезжать в Китай без виз могут граждане почти всех европейских стран, а также ряда государств Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Например, недавно китайские власти начали экспериментальное внедрение одностороннего безвизового режима для граждан Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна. С 17 июля владельцам паспортов Малайзии также не нужно оформлять визу для поездок в КНР.

Другие страны БРИКС и государства-партнеры объединения также работают над упрощением визовых правил. Так, с 20 марта 2025 года иностранные граждане получили возможность въезда в Белоруссию по электронной визе. Об этом сообщает БелТА, партнер сети TV BRICS, со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

В России же с начала работы системы единой электронной визы 1 августа 2023 года было выдано более миллиона электронных виз иностранным туристам. Как говорится в сообщении пресс-службы МИД России, юбилейной визой воспользовался путешественник из Китая.