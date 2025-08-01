В Турции пообещали решить проблему Turkish Airlines с багажом

Минтранс РФ провел переговоры с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой багажа российских туристов. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, передает ТАСС.

"Вчера (31 июля. – Прим. ред.) провел консультации с авиационными властями с участием руководства Turkish Airlines. Обозначена проблема и отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики заверение в том, что ситуация будет исправлена. Мы предложили ряд корректирующих мероприятий и ожидаем, что они будут исполнены в кратчайшее время", – рассказал Потешкин.

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По его словам, Минтранс РФ и Росавиация с аэропортом Внуково держат ситуацию под контролем. Потешкин выразил надежду, что иностранные коллеги устранят проблему в ближайшее время.

Информацию о потере багажа опубликовал телегам-канал SHOT 23 июля. Согласно сообщению, пострадали более чем тысяча российских туристов. При этом компания не называла точных дат возвращения вещей. После Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что не получала жалоб от россиян из-за задержки багажа.

До этого путешественники жаловались на задержку рейса Turkish Airlines в аэропорту Внуково. По их словам, им не предоставили еду, воду и временное размещение в отеле. Более того, представитель авиакомпании даже не вышел к пассажирам.