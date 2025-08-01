Въезд в Китай: что нужно знать о визовых ограничениях

В связи с предстоящим в Китае празднованием годовщины Победы во II Мировой войне правила въезда туристов в эту страну временно усложнятся. Изменения коснутся виз по прилете – их будут давать только на компании от 5 человек. В деталях новации, а также в том, как максимально упростить поездки в период ограничений, мы разбирались вместе с экспертами.

Виза по прилете в Китай: в чем фишки?

Прежде всего турагенты и туристы должны знать, что такой способ оформления разрешения на въезд в Китай доступен только через туроператоров.

Визу можно получить по прибытии в один из шести аэропортов: Пекина, Шанхая, Харбина, Гуанчжоу, Сианя, Чэнду. По стандартным правилам она выдается минимум на 2 человек. Однако на заезды в период с 15 августа по 3 сентября будет временно оформляться для групп от 5 туристов.

В ряде СМИ появлялась информация со ссылкой на туроператоров, что в разных аэропортах сроки действия нововведения отличаются. В некоторых китайских авиагаванях якобы уже не делают визы по прилете менее чем на пятерых. Однако, как пояснил руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин, это не соответствует действительности. Официальных сообщений по теме нет на сайте консульства или визового центра Китая, но принимающие партнеры туроператора подтвердили: период действия изменений в условиях оформления визы един для всех 6 аэропортов – с 15 августа по 3 сентября включительно.

Очевидный плюс визы по прилете – минимум необходимых документов: за 9 рабочих дней до даты въезда в Китай туристы передают через туроператоров в консульство этой страны сканы загранпаспорта и авиабилетов, а также свое цифровое фото. Виза поступает в электронном виде. Ее можно как распечатать, так и просто показать на смартфоне при прохождении погранконтроля в китайском аэропорту прибытия. Есть и явные минусы. Если хотя бы один из компании путешественников, на которую оформлена такая виза, по какой-либо причине не отправится в поездку, документ аннулируют на всю группу. Кроме того, виза по прилете дает право перемещаться в Китае только по заранее утвержденному, единому для всей компании туристов маршруту, а прибыть в страну и затем вернуться в РФ все должны одним авиарейсом. Это, кстати, надо учитывать турагентам, желающим «объединить» своих туристов, чтобы получилась минимально необходимая группа от 5 человек для оформления визы по прилете.

Виза в Китай: как получить

Индивидуальное разрешение на въезд под даты выезда, приходящиеся на период с 15 августа по 3 сентября, еще не поздно получить через китайское консульство или визовый центр.

Перечень необходимых для «консульской» визы документов довольно внушительный. В основной пакет входят: загранпаспорт (должен действовать не менее 7 месяцев на дату сдачи в консульство и не менее 6 месяцев с дня начала поездки), ксерокопии страниц внутреннего и загранпаспорта, авиабилетов (если турист приобретает их самостоятельно), фото, справка с места работы с указанием зарплаты, опросный и маршрутный листы, копия медстраховки. Могут попросить и доказательства финансовой состоятельности туриста, есть дополнительные требования к документам индивидуальных предпринимателей, неработающих, пенсионеров, школьников и студентов.

Как поехать в Китай без визы

Лайфхак для групп от 5 человек: такой численный состав компании путешественников позволяет поехать в Китай по безвизовому групповому списку. Вариант подходит только гражданам РФ – организованным туристам, отправляющимся по линии туроператоров. Как и в случае туров с визой по прилете, вся группа должна следовать одним рейсом, по единому маршруту, а также проживать в одних и тех же отелях, предусмотренных общей для всех программой пребывания. Длительность поездки – не более 15 дней. Из документов нужен только загранпаспорт, действительный на дату окончания тура.

Такой вариант еще и наиболее экономичный в плане стоимости оформления выездных документов: включение в безвизовый список обойдется туристу в эквивалент 45 долларов США, это в среднем на 100 долларов дешевле, чем оформление визы по прилете. В случае невозможности поездки кого-либо из участников безвизовой группы, риск остальных минимален: список допускается корректировать не позднее чем за 2 дня до вылета в Китай.

Безвизовый транзит через Китай: правила и нюансы

В обсуждении темы временного изменения визовых правил в тг-канале «Крыша ТурДома» некоторые подписчики задаются вопросом, не будет ли ограничений на безвизовый транзит в китайских аэропортах в период с 15 августа по 3 сентября.

Никаких официальных сообщений от властей КНР о временной отмене возможности выйти в город при длительной пересадке в китайских аэропортах на сегодня нет, пояснили в туроператоре «Русский Экспресс». Однако некоторые специалисты туркомпаний, активно работающих по Китаю, не исключают, что у транзитных туристов могут возникнуть сложности. Прежде всего в авиагавани Пекина.