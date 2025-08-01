Почему Лаос интересует россиян только как «дополнение» к Таиланду

Текущая доля Лаоса в общем потоке российских туристов в Юго-Восточной Азии не превышает 1,2%, заявил НСН гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

© ТАСС

Лаос представляет собой нишевое направление для искушённых путешественников, массовый турист не хочет лететь 16 часов на курорт без моря, заявил НСН гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Россия в связи с ростом грузопотоков в Лаос и из республики намерена расширить морские перевозки через порты Вьетнама и открыть железнодорожное сообщение через территорию Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Арзуманов объяснил, почему Лаос пока не очень привлекает россиян.

«Лаос представляет собой нишевое направление для искушённых путешественников, ценящих аутентичность и уединённость. Однако его массовая популярность среди российских туристов в среднесрочной перспективе маловероятна из-за ряда объективных факторов. Ключевым ограничением выступает отсутствие морских курортов – критически важного фактора для российских туристов, большинство из которых предпочитает пляжный отдых. Существенным барьером является и транспортная доступность: необходимость пересадок в Бангкоке или Ханое увеличивает общее время путешествия до 14-16 часов и повышает стоимость перелёта на 35-40% по сравнению с прямыми направлениями», — рассказал он.

По его словам, россияне проявляют интерес к комбинированным турам с Таиландом и Вьетнамом.

«Лаос предлагает ограниченное количество отелей категории 4-5 звезд, что особенно заметно за пределами Луангпрабанга и Вьентьяна. При этом мы отмечаем растущий интерес к комбинированным турам "Таиланд+Лаос" или "Вьетнам+Лаос", где страна выступает как дополнительная точка назначения на два-три дня. Перспективы развития направления требуют значительных маркетинговых инвестиций в продвижение культурно-познавательного и экотуристического продукта. По нашим данным, текущая доля Лаоса в общем потоке российских туристов в Юго-Восточной Азии не превышает 1,2%, что подтверждает его статус эксклюзивного, а не массового направления», — добавил собеседник НСН.

Только прямые рейсы из Москвы помогут увеличить туристический поток в Мьянму, без этого полеты туда долгие и дорогие, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.