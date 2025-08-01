Почему Лаос интересует россиян только как «дополнение» к Таиланду
Текущая доля Лаоса в общем потоке российских туристов в Юго-Восточной Азии не превышает 1,2%, заявил НСН гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Лаос представляет собой нишевое направление для искушённых путешественников, массовый турист не хочет лететь 16 часов на курорт без моря, заявил НСН гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Россия в связи с ростом грузопотоков в Лаос и из республики намерена расширить морские перевозки через порты Вьетнама и открыть железнодорожное сообщение через территорию Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Арзуманов объяснил, почему Лаос пока не очень привлекает россиян.
«Лаос представляет собой нишевое направление для искушённых путешественников, ценящих аутентичность и уединённость. Однако его массовая популярность среди российских туристов в среднесрочной перспективе маловероятна из-за ряда объективных факторов. Ключевым ограничением выступает отсутствие морских курортов – критически важного фактора для российских туристов, большинство из которых предпочитает пляжный отдых. Существенным барьером является и транспортная доступность: необходимость пересадок в Бангкоке или Ханое увеличивает общее время путешествия до 14-16 часов и повышает стоимость перелёта на 35-40% по сравнению с прямыми направлениями», — рассказал он.
По его словам, россияне проявляют интерес к комбинированным турам с Таиландом и Вьетнамом.
«Лаос предлагает ограниченное количество отелей категории 4-5 звезд, что особенно заметно за пределами Луангпрабанга и Вьентьяна. При этом мы отмечаем растущий интерес к комбинированным турам "Таиланд+Лаос" или "Вьетнам+Лаос", где страна выступает как дополнительная точка назначения на два-три дня. Перспективы развития направления требуют значительных маркетинговых инвестиций в продвижение культурно-познавательного и экотуристического продукта. По нашим данным, текущая доля Лаоса в общем потоке российских туристов в Юго-Восточной Азии не превышает 1,2%, что подтверждает его статус эксклюзивного, а не массового направления», — добавил собеседник НСН.
Только прямые рейсы из Москвы помогут увеличить туристический поток в Мьянму, без этого полеты туда долгие и дорогие, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.