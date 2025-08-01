Turkish Airlines ужесточила правила провоза «умных» чемоданов

Turkish Airlines официально ограничила перевозку «умных» чемоданов со встроенными литиевыми аккумуляторами. Как пояснили представители авиакомпании, нововведение связано с повышенными рисками возгорания батарей во время полета.

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Речь идет о дорожных сумках нового поколения, оснащенных функционалом для зарядки гаджетов, встроенными весами, цифровыми замками и системами отслеживания местоположения. Согласно обновленным правилам, такие модели теперь полностью запрещены к перевозке как в салоне, так и в багажном отсеке.

Единственное исключение – возможность извлечения аккумулятора. В этом случае чемодан можно сдать в багаж, а саму батарею взять с собой в салон, но только при условии ее надлежащей упаковки. Авиакомпания настаивает: источник питания должен находиться либо в оригинальном футляре, либо в специальном противопожарном чехле.

Эксперты связывают ужесточение правил с недавним резонансным случаем на борту Asiana Airlines. Тогда лайнер экстренно вернулся в аэропорт отправления после того, как один из пассажиров случайно уронил портативное зарядное устройство, вызвав задымление в салоне.

Ранее российские туристы, летавшие Emirates и flydubai, столкнулись с отказами в посадке из-за «умных» чемоданов. Перевозчики не разрешали сдавать их в багаж или проносить в салон, в результате чего пассажирам пришлось оставлять вещи знакомым.

Стоит отметить, что подобные чемоданы часто оснащены несъемными аккумуляторами, мощность которых может превышать допустимые нормы. На сайтах авиакомпаний указано, что такие устройства запрещены к перевозке. Туристам рекомендуют заранее уточнять правила, чтобы избежать проблем перед вылетом.