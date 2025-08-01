Полиция оштрафовала пассажиров самолета, которые встали раньше времени

Полиция оштрафовала пассажиров самолета авиакомпании Pegasus, вставших раньше времени после приземления воздушного судна. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

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Уточняется, что инцидент произошел на рейсе иностранного перевозчика из столицы Болгарии Софии в турецкий Стамбул. По данным источника, несколько путешественников попытались снять с полок свой багаж и проигнорировали просьбы бортпроводников занять места. В итоге членам экипажа пришлось вызвать на борт стражей правопорядка.

Как пишет издание, согласно новым правилам, пассажиры, встающие со своих мест и открывающие багажные полки до полной остановки самолета после приземления, могут быть подвергнуты административным штрафам. Бортпроводники теперь обязаны напоминать путешественникам об этом правиле.

Информация о том, что турецкие перевозчики начнут штрафовать пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета после приземления, появилась в мае. Такие меры были предприняты в первую очередь для обеспечения безопасности людей.