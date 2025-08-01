Отели Турции снизили цены

Турецкие отели пошли на снижение цен в связи с падением спроса у российских туристов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В начале года, по нашей оценке, отельеры Турции подняли цены на 20–25%, а сейчас, на ближайший месяц, снизили до показателей прошлого года», — уточнили в пресс-службе со ссылкой на главу комитета РСТ по турагентской деятельности Сергея Агафонова.

По его словам, Турция пользуется стабильным спросом, однако туристы очень чувствительны к ценовой политике местных курортов. После подорожания произошел спад интереса со стороны российских туристов, они переориентировались на другие страны.

«Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас также много перевозки на разные курорты Турции, на разные побережья. Спрос на август хороший», — отметил Агафонов.

До этого в РСТ рассказали, что лесные пожары в Турции не повлияли на отдых туристов из России — принимающая сторона не сообщает о возможности эвакуации. Отмечается, что страна имеет опыт борьбы с крупными возгораниями. В случае ЧС туристы будут перемещены в безопасные места, утверждают в союзе.

Также в РСТ порекомендовали следить за официальными объявлениями местных властей.