После трехлетнего перерыва с 1 августа возобновляются регулярные авиарейсы между Россией и Саудовской Аравией. Первый рейс авиакомпании Flynas прибудет из Эр-Рияда в московский аэропорт Внуково, что откроет новые перспективы для делового сотрудничества, туризма и религиозного паломничества.

© runews24.ru

1 августа возобновляется прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией после трехлетнего перерыва. Первый регулярный рейс саудовского лоукостера Flynas приземлится в московском аэропорту Внуково, открывая новые возможности для туристов, паломников и бизнеса.

Упрощение туристических поездок россиян в Саудовскую Аравию, развитие деловых контактов между странами, возможности для мусульманских паломников посещать святые места, укрепление двусторонних экономических связей.

Стоит также отметить, что в Абхазии произошел скандал из-за полуголых россиян. Кроме того, промышленный туризм Петербурга пополнится экскурсиями на «Армалит».