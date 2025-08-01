Путешественники нашли на пляже в Таиланде амбру за 11 млн рублей

Туристы из Санкт-Петербурга поделились историей неожиданной находки во время отдыха на пляже в Пхукете. Они наткнулись на редкую амбру кашалота весом 7 кг, рыночная стоимость которой может достигать 11 млн руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Амбра – это редкое вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Оно высоко ценится в парфюмерной промышленности, так как придает ароматам особую стойкость. На черном рынке килограмм амбры может стоить от 1,6 до 3,2 млн руб., в зависимости от качества.

Россияне отправили образцы амбры в два исследовательских центра для экспертизы. Ученые подтвердили подлинность вещества, однако для точной оценки его стоимости необходимо было отвезти образцы в университет морских исследований, который находится в 500 км от Пхукета.

Так как путешественникам нужно было возвращаться на родину, они решили оставить амбру на хранение у друзей в Таиланде. Но планируют заняться оформлением документов во время следующего визита, потому что вывоз этого вещества из страны строго запрещен.

Если туристам удастся легально продать амбру, они смогут получить крупную сумму – до 11 млн руб. Однако процесс требует соблюдения строгих правил и формальностей.