«Даже не поверила сначала». Турист остался в шоке от штрафов в Европе

Российская тревел-блогерша описала некоторые причины штрафов в Италии фразой «даже не поверила сначала». Об этом она рассказала в личном блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Например, в европейской стране можно получить штраф за оставленный с приоткрытым окном автомобиль.

«Водитель обязан при парковке принять все меры, чтобы предотвратить несанкционированное использование автомобиля», — объяснила россиянка местные законы.

Сумма штрафа за нарушение составляет от 42 до 173 евро (от 3,8 тысячи рублей до 16 тысяч рублей).

Кроме того, в таких популярных городах, как Венеция и Флоренция, можно получить штраф в размере 50 евро (4,6 тысячи рублей) за кормление птиц на улице.

«Цель — предотвратить привлечение вредителей и защитить архитектуру от птичьего помета», — заметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша позавидовала жизни итальянских пенсионеров и раскрыла размер их дохода. По ее словам, о такой пенсии можно только мечтать.