Полуголые россияне спровоцировали скандал в Абхазии
После открытия аэропорта в Сухуме Абхазия стала пользоваться повышенным интересом россиян. Однако не все гости по душе местному населению. Так, жители Абхазии пожаловались на ненадлежащий внешний вид приезжих.
Якобы они нарушают правила приличия, разгуливая по улицам в откровенных купальных костюмах.
«Из трусов, простите, все вываливается», — рассказала одна из местных жительниц Аида.
При этом на замечания россияне реагируют агрессивно, а полиция не выставляет им штрафы, не желая конфликтовать с «кормильцами».
Еще одна категория туристов – искательницы приключений, которые пытаются привлечь местных мужчин.
Аида предупредила, что местные часто горячие по характеру и темпераментные, а истории с откровенно одетыми девушками «могут плохо кончиться».
Ранее россияне поделились впечатлением после отдыха в Абхазии.