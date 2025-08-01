Полуголые россияне спровоцировали скандал в Абхазии

После открытия аэропорта в Сухуме Абхазия стала пользоваться повышенным интересом россиян. Однако не все гости по душе местному населению. Так, жители Абхазии пожаловались на ненадлежащий внешний вид приезжих.

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Якобы они нарушают правила приличия, разгуливая по улицам в откровенных купальных костюмах.

«Из трусов, простите, все вываливается», — рассказала одна из местных жительниц Аида.

При этом на замечания россияне реагируют агрессивно, а полиция не выставляет им штрафы, не желая конфликтовать с «кормильцами».

Еще одна категория туристов – искательницы приключений, которые пытаются привлечь местных мужчин.

Аида предупредила, что местные часто горячие по характеру и темпераментные, а истории с откровенно одетыми девушками «могут плохо кончиться».

Ранее россияне поделились впечатлением после отдыха в Абхазии.