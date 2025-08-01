Туристам на Бали дали совет

Туристов, собирающихся на Бали, местные власти предупреждают о высоком уровне заболеваемости лихорадкой денге. Ничего сверхкритичного нет, но уровень фиксируемых случаев беспокоит медиков. По данным управления здравоохранения Денпасара, за 2 последних месяца только в городе зарегистрировано 168 заболевших. В целом с начала года гораздо больше, причем 7 летальных случаев.

По мнению местных властей, главная проблема в том, что жители и туристы не знают о ранних симптомах заболевания и поздно обращаются к врачу. Чиновники призывают в первую очередь бороться с переносчиками инфекции – комарами.

Последние новости вызывают опасения у некоторых туристов из России. Однако, как утверждают страховщики, количество реальных случаев заболевания среди гостей из РФ крайне невелико:

«В 2025 году у нас зарегистрировано 4 обращения застрахованных с диагнозом “лихорадка денге”, – сообщила корреспонденту TourDom.ru директор филиала “ЕВРОИНС Туристическое Страхование” Юлия Алчеева. – Причем это в целом по Азии – случаи были во Вьетнаме, Индонезии, на Мальдивах и Шри-Ланке. Одного туриста пришлось госпитализировать, остальные лечились амбулаторно».

Вместе с тем не стоит забывать и о страховке. Для въезда в Индонезию она не требуется, но это не повод от нее отказываться: «Здесь дорогостоящая медицина для иностранцев, и ваша страховка окупится при первом же обращении в больницу», – отмечают опытные туристы. Заражение вирусом лихорадки денге считается страховым случаем даже в стандартном полисе. Оптимальная сумма покрытия – от 35 до 100 тыс. долларов, особенно если планируется длительное пребывание или активный отдых.

Бывалые путешественники предостерегают тех, кто в первый раз собирается на Бали, от заблуждений, связанных с комарами: несмотря на то что пик их активности приходится на сезон дождей – с ноября по апрель, в сухую погоду они не исчезают. И кусаются не только ночью, как думают некоторые: довольно часто это происходит в первой половине дня – примерно до 12:00, между 15:00 и 17:00, а также в сумерках. Даже если комаров не видно, они могут откладывать яйца в крошечных емкостях со стоячей водой, причем она необязательно должна быть затхлой. Поэтому важно не допускать появления таких источников.

«Более 10 лет путешествую по Юго-Восточной Азии с 2–3 фумигаторами – включаю их в розетки на ночь. Если на открытом пространстве нахожусь, то обрызгиваюсь спреем... Как-то мы так ужинали – словно в коконе из комаров: они вокруг нас роились, но ближе чем на 50 см не подлетали – ни одного укуса», – рассказала одна из туристок.

При этом, по словам тех, кто часто ездит на Бали, везти с собой репелленты необязательно:

«Местные средства против здешних кровососов эффективнее и продаются в любом магазине».

Можно сделать прививку от лихорадки денге: это снизит риск тяжелого течения болезни, но от заражения не защитит.

Добавим, что Роспотребнадзор считает риск завоза лихорадки денге на территорию РФ высоким: такие случаи регистрируются ежегодно.

«Благодаря своевременному выявлению лиц с признаками заболевания и обращения заболевших за медицинской помощью случаев с летальным исходом не зафиксировано», – отмечают в ведомстве.

Но утверждают, что заболевшие не представляют опасности для окружающих, так как инфекция не передается от человека к человеку.

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