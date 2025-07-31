Турэксперт рассказала о направлениях для пляжного отдыха осенью

Турэксперт Наталия Ансталь рассказала о направлениях для пляжного отдыха в сентябре.

В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что в это время комфортно отдохнуть на Кубе, во Вьетнаме и в Таиланде.

По словам эксперта, в Таиланд и во Вьетнам лучше ехать ближе к октябрю.

На Кубе также с середины сентября заканчивается период ураганов и погода начинает стабилизироваться, добавила Ансталь.

Ранее гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН выразил мнение, что Малайзия — новое перспективное туристическое направление, по стоимости сопоставимое с Таиландом.