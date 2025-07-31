Во Франции изменение климата угрожает туризму

Замки вдоль Луары, одно из самых популярных туристических направлений Франции, все больше подвержены влиянию изменения климата. Страдают садовые растения, повреждены фундаменты, а во рву растут водоросли. Это негативно сказывается на турпотоке.

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Древние сооружения на протяжении веков демонстрировали замечательную способность к адаптации и устойчивости, но сегодня они находятся в плохом состоянии, рассказал газете Kronen Zeitung главный архитектор исторических памятников Этьен Бартелеми.

По его словам, речь идет о замке Шенонсо, построенном на многоарочном мосту через реку Шер, приток Луары. Из-за своего необычного расположения над рекой он считается особенно уязвимым к последствиям изменения климата. В последние годы уровень воды неоднократно резко понижался из-за продолжительных засушливых периодов.

Деревянные сваи замка, которые использовались для фундаментов, могут быстрее сгнить. Кроме того, засуха и проливные дожди создают проблемы кирпичной кладке. Стоимость реставрационных работ Шенонсо оценивается в десять миллионов евро.

Замок Азе-ле-Ридо эпохи Возрождения, один из самых известных в регионе, в свою очередь, был построен на искусственном острове из дубовых свай в реке Эндр. Там также наблюдаются аномально высокие температуры и понижение уровня воды. Это способствует распространению инвазивных водорослей. Раньше садоводы должны были чистить воду раз в месяц, но теперь это стало еженедельной обязанностью.

В Амбуазе, где итальянский художник Леонардо да Винчи провел последние годы своей жизни, пришлось эвакуировать множество жилых домов. Стена знаменитого замка Кло-Люсе оказалась под угрозой обрушения после проливных дождей, пишет издание.