Назван самый стрессовый для туристов город мира

Париж назван самым стрессовым для туристов городом мира из-за сильной загруженности. Об этом говорится в исследовании Daily Mail.

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По показателям погоды и преступности французская столица получила средние баллы, но количество людей принесло ей первое место в списке самых стрессовых городов. Вторую строчку занял вьетнамский Ханой, а третью — Шанхай, являющийся также одним из самых криминальных.

Ранее Сочи назвали лучшим городом России для курортных романов. В топ также попали Москва, Санкт-Петербург и Анапа.