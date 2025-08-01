Чем подводный музей в Канкуне привлекает туристов

В Канкуне, на дне Карибского моря, находится необычный музей — MUSA. Здесь вместо стен — вода, а вместо экспонатов — скульптуры, покрытые кораллами. Музей создали, чтобы защитить рифы от туристов: теперь вместо живой природы путешественники изучают искусство под водой. Под водой вместо стен: Канкун превратил морское дно в галерею - об этом подробнее на сайте Туристас.

Скульптуры размещены на двух участках — глубоком рифе Манчонес и мелководье Пунта Низук. Добраться можно с аквалангом, маской или на лодке с прозрачным дном.

Фигуры выполнены из экологичного бетона: на них селятся рыбы и растут кораллы. Среди работ — «Молчаливая эволюция», офисный стол, рыбак, автомобиль.

Сегодня в MUSA более 500 скульптур, и скоро появятся новые — на тему майянской культуры. Музей ежегодно посещают около 300 000 человек.