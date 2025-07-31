Ученые раскрыли секреты лавовых бомб

Во время извержения вулканы выбрасывают «бомбы» из лавы, которые могут причинить ущерб людям и объектам в радиусе до 7 километров. Чтобы оценить риск поражения окрестностей этими обжигающими обломками, ученые стремятся точно смоделировать их траектории полета. Для этого необходимо понимать, какую форму могут принимать эти раскаленные «снаряды».

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Новое исследование, опубликованное в Bulletin of Volcanology, проливает свет на взаимосвязь размера и формы вулканических бомб. В его основе — видеосъемка со скоростью 500 кадров в секунду восьми извержений вулканов Стромболи и Этны в Италии, происходивших в 2014 и 2017 годах.

Почти все 5212 зафиксированных бомб разделили на три типа:

округлые (53%) — в основном мелкие, до 8 см;

вытянутые (25%) — чаще крупные, свыше 16 см;

двудольные (21%) — состоят из двух соединенных частей.

Последние, похожие на гантели, отличаются самым непредсказуемым поведением — в полете многие из них разламывались пополам, образуя две округлые «мини-бомбы».

Современные модели формирования вулканических бомб часто предполагают, что все сгустки лавы круглые, однако новые кадры подтверждают, что для крупных экземпляров это совсем не так.

Большие бомбы неправильной формы могут нанести значительный ущерб — например, некоторые вытянутые обломки приобретают более обтекаемую форму, напоминающую артиллерийские снаряды, что позволяет им лететь дальше. Модели оценки рисков должны учитывать этот фактор, резюмировали авторы исследования.