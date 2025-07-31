Визовый центр Франции двое суток недоступен для туристов

Работа сайта визового центра Франции уже двое суток вызывает большие вопросы у туристов. Сайт VFS Global не дает возможности зайти в личные кабинеты. А это необходимо как для записи на подачу документов для оформления шенгена, так и для проверки статуса по уже рассматриваемым заявкам. Проблемы начались со вторника. И с того момента улучшений нет, хотя некоторых заявителей убеждали, что нормальная работа будет восстановлена.

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Визовые агенты считают, что всему виной технические работы, главная цель которых – усложнить им (в смысле всем посредникам) жизнь. Есть предположения, что будет введено обязательное подтверждение пользователя при записи по номеру телефона – у некоторых из них подобная опция уже мелькала, когда они в очередной раз пытались проверить работоспособность личного кабинета.

За несколько дней до тотального отказа работать ВЦ Франции добавил дополнительную картинку с кодом, который нужно ввести при записи на визу. Были и другие попытки отсечь посредников. Как правило, нововведения доставляют им сложности день-два. Далее специальные программы-боты дописываются и продолжают забирать появившиеся в системе места, автоматически преодолевая новый барьер.

Что именно пытаются добавить программисты сейчас, мы, вероятно, узнаем после загрузки в онлайн-систему записи слотов на октябрь. Их ждут со дня на день. До сбоя можно было найти свободные места на подачу в сентябре в Москве и Петербурге.

Ранее TourDom.ru писал, что в России участились случаи мошенничества, связанные с оформлением виз. Преступники звонят туристам, недавно подавшим документы в визовый центр, и представляются сотрудниками консульства.