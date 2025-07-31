Российские туристы массово жалуются на аллергию, вызванную купанием в море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали, что после купания в море у них появились покраснения и зуд. Из-за высокого уровня ультрафиолета и экстремальной жары люди даже без проблем с кожей столкнулись с подобными реакциями.

Врачи в клиниках зарубежных курортов прописывают пострадавшим антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Россиянам советуют после каждого захода в море смывать соленую воду. По данным источника, обычно через три-пять дней после возвращения с курорта покраснения проходят.

В начале июня стало известно, что десятки российских туристов оказались в больницах в турецких городах Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Жара на местных курортах достигала 35-40 градусов.