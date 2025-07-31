Россияне назвали Абхазию страной разочарования и ротавируса

Россияне, которые провели отпуск в Абхазии, рассказали, в каких условиях им пришлось жить, и как в целом прошел отдых. По словам туристов, помимо плохого сервиса им пришлось столкнуться с ротавирусом.

Российские туристы все чаще жалуются на отдых в Абхазии. Даже природные красоты и относительно чистое море не могут сгладить негативные впечатления от плохого сервиса и условий проживания.

Еще одна проблема, на которую указывают туристы, отдохнувшие в Абхазии – это кишечные инфекции.

Так, по словам туристки Виолетты, отдых в Гагре обернулся болезнью всей семьи уже на второй день.

Девушка пожаловалась, что отдых обошелся семье в 210 тыс рублей. Взамен они получили холодный бассейн, несвежее белье и сломанную раскладушку.

«Больше половины отпуска пришлось провести не так, как планировалось», — пожаловалась туристка.

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