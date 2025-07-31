Дорогой Wi-Fi и фото под присмотром: подводные камни туров в Северную Корею

Поездка в КНДР обещает необычные впечатления, но требует соблюдения жестких норм. Платный Wi-Fi, медицинские маски и контроль за каждым шагом – реалии северокорейского туризма. А все купленные сувениры нужно сохранять с чеками, иначе их могут конфисковать. Как подготовиться к путешествию в одну из самых закрытых стран мира. Инструкции, начиная с правил поведения и заканчивая советами по бюджету, в нашем материале.

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«Восемь дней отдыха на курорте обойдутся в 145 тысяч рублей. Эта сумма включает размещение в двухместном номере, трехразовое питание, экскурсии и транспортное сопровождение по маршруту тура. Дорогу к месту отдыха и обратно придется оплатить отдельно», – рассказал «Парламентской газете» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Разрешенные устройства

Туристам разрешается ввозить практически все виды личной электроники: мобильные телефоны любых моделей, цифровые фотоаппараты, ноутбуки, планшеты, MP3-плееры и электронные книги. Официальные правила также допускают провоз компактных любительских видеокамер. Напряжение в сети стандартное – 220В, подходят европейские вилки. При необходимости в отелях можно взять адаптер.

Под ограничение попадают все виды раций, дроны и квадрокоптеры, спутниковые телефоны, а также отдельные GPS-навигаторы (кроме тех, что встроены в смартфоны). Важно понимать, что телефон с GPS-модулем ввезти можно, но пользоваться этой функцией на территории страны запрещено.

Интернет и связь

Хотя в Северной Корее есть мобильная связь и интернет, иностранные телефоны здесь не работают, местный оператор не поддерживает международный роуминг. Международные звонки лучше делать из вестибюля отеля – это дешевле, чем из номера.

Доступ в интернет ограничен: платный Wi-Fi (около 1,7 доллара за 10 минут) или компьютер на ресепшене (отправка письма – 2,2 доллара за 30 КБ). Получение писем бесплатное.

Деньги

В Северной Корее расчеты производятся исключительно наличными. Иностранным туристам рекомендуют иметь при себе достаточный запас мелких купюр в долларах или евро (китайские юани принимают не везде). Важно брать банкноты нового образца – старые купюры могут не принять.

Питание

Стандартный тур в КНДР включает трехразовое питание, при этом организаторы готовы учитывать особые потребности гостей. Достаточно заранее сообщить о пищевых ограничениях – вегетарианцам предложат альтернативное меню, а при аллергиях скорректируют рацион.

Бутилированную воду (0,2 доллара за бутылку) можно купить на месте, но привычные напитки и снеки лучше взять из дома: чай, кофе, орехи, энергетические батончики. Для комфортного отдыха также стоит предусмотреть запас средств личной гигиены.

Здоровье

Туроператоры включают медицинскую страховку в стоимость тура, однако она покрывает лишь компенсацию расходов после возвращения в Россию, а не оплату лечения непосредственно в КНДР. Обязательным пунктом в дорожной аптечке должны быть необходимые лекарства – с местными аналогами могут возникнуть сложности.

В стране продолжают действовать противоэпидемические меры: в отелях гостям измеряют температуру, а в общественных местах рекомендуется носить маски.

Зимой в Северной Корее бывают сильные морозы, поэтому необходима теплая одежда. Летом стоит взять зонт и дождевик – сезон дождей длится с июня по август.

Дополнительные расходы

Хотя организованные туры включают полный пансион, дополнительные траты неизбежны. Средние цены на развлечения: билеты в цирк или на концерт – 20 долларов, футбольные матчи – 30 долларов, посещение дельфинария – 10 долларов, музеи и зоопарки – 5 долларов. Также стоит предусмотреть расходы на чаевые гидам и покупку сувениров.

Выбор сувениров и таможенные правила

Среди популярных покупок – традиционная вышивка, керамика, живопись, косметика и бальзамы на основе женьшеня. Особое внимание стоит обратить на сохранение товарных чеков – они обязательны для предъявления на таможне при выезде из страны. Все приобретенные изделия должны сопровождаться документами, подтверждающими легальность покупки.

Общение с гидами

В течение всего пребывания в Северной Корее туристов сопровождают местные гиды. Они не только проводят экскурсии, но и помогают соблюдать правила поведения, предупреждают о запрещенных действиях и объясняют, какие фотографии можно делать.

Гиды положительно реагируют на искренний интерес к стране и уважение к местным традициям. Они подскажут, как правильно одеваться для разных мероприятий и какие сувениры можно вывозить. Важно прислушиваться к их рекомендациям – это поможет избежать недоразумений с представителями власти.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Россия запустила прямой авиарейс из Москвы в КНДР. В июле первая группа отдыхающих из РФ прибыла на морской курорт корейского полуострова.