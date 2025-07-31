Венеция рассматривает новый налог для однодневных туристов

Венеция переживает серьёзные трудности из-за массового туризма: ежедневно в город прибывают толпы путешественников, которые ограничиваются фото на фоне достопримечательностей, прогулками по каналам и бесплатными удовольствиями, не оставляя заметного вклада в экономику.

Президент ассоциации Piazza San Marco и владелец ювелирного магазина Сетрак Токацян предлагает ввести плату в 100 евро для определённой категории туристов — в первую очередь тех, кто приезжает на один день и избегает расходов.

По словам Токацяна, Венеция столкнулась с новой формой туризма: многие приезжают просто «отметиться», не осознавая культурной ценности города и не совершая покупок. Особенно страдают владельцы бутиков и ювелирных магазинов, где раньше шопинг был неотъемлемой частью визита. Теперь же, по наблюдению бизнесмена, всё реже можно увидеть людей с пакетами из брендовых магазинов.

Местные предприниматели жалуются: рестораны и отели пустуют, семьи заказывают одну порцию еды на всех, у фонтанов выстраиваются очереди за бесплатной водой. Город переполнен туристами, но реальной выгоды от них всё меньше. При этом инфраструктура изнашивается, увеличивается количество мусора, а доходы падают. В связи с этим в Венеции всё чаще звучит вопрос: стоит ли городу принимать миллионы гостей, если они ничего не дают в ответ?

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