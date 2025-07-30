Потерянный багаж на рейсе Turkish Airlines догнал туристов в очереди на розыск

Авиакомпания Turkish Airlines продолжает недовозить багаж пассажиров, прибывающих из Турции. В последние пару дней сигналы поступают только из Казани.

«Сегодня самолет опять без багажа прилетел, причем не из Антальи, а из Стамбула. Мы с 26-го числа ждём. Дозвонились до службы розыска в аэропорту – сказали, что чемоданы не привозили еще начиная с рейсов с 24-го июля», – делятся пассажиры информацией в соцсетях, посвященных путешествиям на борту турецкой авиакомпании.

«А мы вообще на неделю в Россию прилетели и тоже сидим без багажа. Дальше во Францию – такое чувство, что без чемоданов и улетим. А уже они сами за нами», – уже без надежд пишут другие туристы.

Бывает и по-другому – ожидание багажа составило всего 3 часа, но приятным его назвать сложно. «Прилетели ночным рейсов во Внуково из Антальи в 01:30. Естественно, багаж не получили, встали в очередь на подачу заявления. Долго стояли. Ближе к 5 утра уже наша очередь подходила к входу в бюро розыска, и вышла женщина, которая объявила, что багаж нашего рейса на 9-й ленте, только прилетел вместе с чемоданами другого рейса из Стамбула. Мы все же благополучно достояли и только после этого пошли к ленте смотреть багаж. Минут 20 ждали, пропала уже и эта надежда на наш чемодан, и вот он выезжает. Там люди от радости “Ура!” кричали».

Туристы считают, что им очень повезло, но еще раз рисковать не намерены: «Предстоит в августе опять полет “туркишами”, но мы уже купили чемоданы нужных габаритов в ручную кладь. Будем упаковывать все по максимуму и брать с собой на борт. Желания стоять опять 5 часов лишних при прилете у нас больше нет».

Новых сигналов из Внуково и Пулково о неприлетах чемоданов из Турции на этой неделе не поступало.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за проблем с неприлетом багажа на рейсах Turkish Airlines туристы решаются лететь в отпуск с ручной кладью.