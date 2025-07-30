В России разработают цифровую помощь туристам за границей

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил, что в России планируют создать цифровые сервисы экстренной помощи для туристов за рубежом. Их включат в единую туристическую платформу, разработка которой ведётся по поручению президента.

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По его словам, новые сервисы позволят туристам быстро связаться с местными экстренными службами, консульством РФ, подать заявление о краже или утере документов, а также хранить их копии в облаке. Параллельно упрощается взаимодействие с консульствами — ускорятся процедуры оформления временных документов, появится круглосуточная горячая линия поддержки.

Кривоносов отметил, что туроператоров обяжут лучше информировать клиентов о действиях при потере документов и предлагать страховку имущества. Это должно снизить риски для российских путешественников.