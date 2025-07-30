В Камчатском крае усилят контроль за турмаршрутами после землетрясения

Власти Камчатского края проверят безопасность популярных туристических маршрутов после мощного землетрясения, произошедшего в регионе. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Солодов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Министру туризма Владимиру Русанову поручено в срочном порядке проинспектировать маршруты, проходящие вблизи вулканов, и при необходимости ввести временные ограничения. Уже закрыты для посещения Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский.

Также туристам рекомендовано избегать восхождений на вулканы Авачинский, Козельский и экструзию Верблюд.

По данным МЧС, в ближайшие дни возможны повторные сейсмические толчки магнитудой до 7,5. Ученые не исключают угрозу цунами в Авачинском заливе.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области, наиболее пострадавшем от землетрясения, действует режим ЧС. Жители эвакуированы. В Камчатском крае введен режим повышенной готовности.

Власти призывают туристов и местных жителей соблюдать осторожность и следить за официальными предупреждениями.