Что нужно знать перед поездкой в Катар: три важных факта

Перед поездкой в Катар стоит учитывать несколько особенностей этой страны.

Во-первых, здесь действует строгий дресс-код. Несмотря на жаркий климат, мужская и женская одежда должна закрывать плечи и колени. Загорать и купаться в купальнике разрешено только на территории отелей или закрытых пляжей.

Во-вторых, в страну нельзя ввозить алкоголь. Даже бутылка из Duty free будет конфискована на границе. При этом купить алкоголь можно лишь в редких барах при отелях и только при наличии разрешения.

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И наконец, Катар – консервативное мусульманское государство. Здесь действуют традиционные нормы, включая особое отношение к женщинам. Например, мужчине в ресторане еду подадут первым, а рукопожатие при встрече с женщиной считается недопустимым.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @video-dnevnik.