Турция и Крым подорожали: куда поехать отдыхать дешевле

Этим летом российские туристы активно пересматривают свои привычные маршруты, выбирая более доступные варианты для отдыха. Согласно последним исследованиям, самыми бюджетными направлениями стали курорты Абхазии и российского Черноморского побережья, где средняя стоимость тура составляет около 140 тысяч рублей.

Неожиданно в число экономичных вариантов попали и Объединенные Арабские Эмираты - благодаря сезонным скидкам и доступным авиабилетам стоимость отдыха там оказалась ненамного выше.

На фоне подорожания традиционных направлений вроде Турции и Крыма растет популярность внутреннего туризма. Особый интерес вызывают Алтай с его глэмпингами, Бурятия с этнографическими программами, а также дальневосточные регионы - Камчатка и Сахалин, привлекающие любителей экзотики и приключений. В крупных городах вроде Калининграда и Санкт-Петербурга пользуются спросом короткие познавательные туры на выходные.

Изменения наблюдаются и в предпочтениях по размещению. Внутри страны туристы чаще выбирают недорогие трехзвездочные отели или апартаменты, позволяющие готовить самостоятельно, тогда как за границей по-прежнему популярны отели категории "всё включено". Еще одна заметная тенденция - увеличение продолжительности поездок до двух-трех недель, что стало возможным благодаря распространению удаленной работы.

При этом такие традиционно дорогие направления, как Мальдивы или Куба, сохраняют свою привлекательность для тех, кто готов заплатить за эксклюзивный отдых.