Авиакомпании пока не снимают рейсы на Камчатку

Авиакомпания S7 продолжает выполнять рейсы из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск, Иркутск и Владивосток в штатном режиме, несмотря на произошедшее землетрясение. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, все запланированные вылеты состоялись и изменений в графике пока не ожидается.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию в регионе, но на данный момент оснований для корректировки расписания нет», – заявили в S7.

Аналогичную позицию занял и «Аэрофлот»: рейсы на Камчатку и Сахалин выполняются по обычному графику. В случае каких-либо изменений авиакомпания обещает оперативно уведомить пассажиров.

Напомним, что ранее аэропорт Петропавловска-Камчатского временно приостанавливал работу из-за природного катаклизма. Инцидент затронул часть туристов, ожидавших вылета. Однако уже сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме – проверки подтвердили, что взлетно-посадочная полоса и инфраструктура не пострадали.

Власти и перевозчики продолжают мониторить обстановку. Пассажирам также рекомендуется следить за расписанием на сайте аэропорта и авиакомпаний.