Почему Узбекистан опасен для психики и фигуры

Российская путешественница побывала в Узбекистане и назвала главные опасности этой страны для психики, фигуры и банковского счета. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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Первое, с чем сталкиваются туристы в этой стране Средней Азии, — люди, которые ведут себя подозрительно дружелюбно, отметила автор публикации.

«Вы стоите с навигатором в руках, пытаетесь понять, куда идти, и к вам подходит незнакомец с улыбкой. Он не только показывает дорогу, но еще и провожает вас до нужного места, попутно рассказывая про город. В кафе официант интересуется, откуда вы приехали, и искренне радуется, задает вопросы, расспрашивает о семье», — пояснила она.

Некоторые туристы будут напряженно ждать подвоха и готовиться отбиваться от навязчивых услуг, но на самом деле жители Узбекистана действительно хотят показать гостям все самое лучшее и ничего не просят взамен, подчеркнула россиянка.

Она добавила, что в этой стране невозможно спокойно ходить по улицам: местные жители будут постоянно приглашать в гости, что серьезно угрожает планам тех, кто привык четко следовать маршруту и расписанию.

Путешественница также рассказала, что уже на третий день путешествия туристы сталкиваются с неожиданным эффектом — критическим уменьшением размера одежды.

«Виновники — плов размером с небольшую сковороду, хрустящие лепешки из тандыра, сочная самса и бесконечные угощения в каждом доме. Местные жители действуют по принципу: "Вы еще ничего не ели!" — даже если вы только что съели обед на четверых», — поиронизировала автор.

Кроме того, по ее словам, цены в Узбекистане настолько низкие, что туристам будет хотеться «скупить весь базар».

«Красивая керамика, расписные тарелки, шелковые ткани, ножи ручной работы, ювелирные украшения. В результате вы покупаете сервиз на 20 персон, хотя живете один, и три ковра, хотя у вас квартира-студия», — заключила путешественница.

Ранее другой российский тревел-блогер назвал запретные для туриста в Узбекистане вещи. В частности, там нельзя «одеваться как на пляже в Анапе».