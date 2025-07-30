«Наших видно сразу». Путешественница описала россиян за границей

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала соотечественников за границей фразой «наших видно сразу, даже если они молчат». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Первое, что выдает россиян за границей, — лицо с настроением «меня это не впечатляет», отметила автор публикации.

«Хоть пирамиды, хоть джунгли Амазонки, хоть пляжи Коста-Рики — наш человек смотрит, как будто уже все видел и вообще-то спешит на автобус. Без "вау", без восторгов. Даже если внутри кипит от счастья — снаружи, конечно, строгость и прищур», — пояснила она.

Ершова добавила, что ее соотечественники за границей редко расслабляются.

«Сидит он в кафе — уже следит, чтобы не обсчитали. Покупает билеты — заранее подозревает подвох. И это, между прочим, не снобизм, а защитный механизм», — констатировала путешественница.

Кроме того, по мнению блогерши, россияне за границей либо носят шлепанцы с носками и спортивные штаны, либо перебарщивают с брендами, а также разговаривают громко и уверенно.

«Среди шепота английского и испанского вдруг звучит родное: "Ну и жарища, блин", "Ты посмотри, сколько они за это хотят!", "Я в Египте дешевле видел". Ну и, конечно, крепкое словцо — чтоб сразу было понятно: человек из народа», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что боится возвращаться в Россию из-за соотечественников, которые следят за ее поездками в социальных сетях. Она показала комментарии подписчиков, самые безобидные из которых предлагали ей навсегда остаться за границей.