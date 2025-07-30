«Наших видно сразу». Путешественница описала россиян за границей

Путешествующая по миру блогерша описала россиян за границей фразой «наших видно сразу»
Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала соотечественников за границей фразой «наших видно сразу, даже если они молчат». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».
Первое, что выдает россиян за границей, — лицо с настроением «меня это не впечатляет», отметила автор публикации.
«Хоть пирамиды, хоть джунгли Амазонки, хоть пляжи Коста-Рики — наш человек смотрит, как будто уже все видел и вообще-то спешит на автобус. Без "вау", без восторгов. Даже если внутри кипит от счастья — снаружи, конечно, строгость и прищур», — пояснила она.
Ершова добавила, что ее соотечественники за границей редко расслабляются.
«Сидит он в кафе — уже следит, чтобы не обсчитали. Покупает билеты — заранее подозревает подвох. И это, между прочим, не снобизм, а защитный механизм», — констатировала путешественница.
Кроме того, по мнению блогерши, россияне за границей либо носят шлепанцы с носками и спортивные штаны, либо перебарщивают с брендами, а также разговаривают громко и уверенно.
«Среди шепота английского и испанского вдруг звучит родное: "Ну и жарища, блин", "Ты посмотри, сколько они за это хотят!", "Я в Египте дешевле видел". Ну и, конечно, крепкое словцо — чтоб сразу было понятно: человек из народа», — заключила автор.
Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что боится возвращаться в Россию из-за соотечественников, которые следят за ее поездками в социальных сетях. Она показала комментарии подписчиков, самые безобидные из которых предлагали ей навсегда остаться за границей.