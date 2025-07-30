Эксперты выяснили, куда ездят россияне с идеальным английским

Онлайн-школа Skyeng провела исследование туристических предпочтений россиян с высоким уровнем владения английским языком. Анализ данных показал, что 44% таких путешественников выбирают страны Европы, включая Италию, Испанию, Германию и Францию.

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Популярность этих стран объясняется не только богатым культурным наследием, но и развитой туристической инфраструктурой: удобным транспортным сообщением, разнообразием жилья и англоязычной средой. Особенно востребованы города вроде Рима, Барселоны, Берлина и Парижа, где даже без знания местного языка легко ориентироваться.

Интересно, что подавляющее большинство (88%) "языковых туристов" оказались женщинами. Наиболее активная возрастная группа - от 26 до 35 лет (39%), за ними следуют женщины 36-45 лет (30%) и молодежь 18-25 лет (26%).

Меньшая часть респондентов (9%) предпочитает азиатские направления, такие как Япония, Турция, Китай и Таиланд. Еще 7% выбирают страны СНГ для своих поездок. Исследование подтверждает связь между уровнем языковой подготовки и выбором более "сложных" в языковом плане направлений для путешествий.