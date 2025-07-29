Перечислены недорогие четырехзвездочные отели Турции

В условиях спада потребительской активности многие туристы стремятся отдохнуть, не превышая определенный бюджет. Редакция TourDom.ru предложила турагентам назвать недорогие 4* отели Турции, привлекательные по соотношению цены и качества.

© unsplash

«Наши туристы часто бронируют четырехзвездочные Akka Claros Hotel, Justiniano Club Alanya, Lonicera World Hotel, из бюджетных "пятерок" выбирают Seven Seas Palmeras Bay», – рассказала директор турагентства «Coral Elite Курская» Марина Махник.

Популярны у россиян отели сети Barut.

«Например, Barut B Suite 4* относительно недорогой, при этом все номера двухкомнатные. Здесь можно сэкономить на еде, поскольку гостям предлагают разные виды питания», – говорит Вера Волегова, директор пермской компании «Креа-Тур».

При этом гостиницы сети могут стоить дороже, чем некоторые бюджетные «пятерки».

«Проверенные экономварианты, которые рекомендуем нашим клиентам, – четырехзвездочные Sea Gull, Armas Green Fugla Beach, Club Hotel Rama», – поделилась член «Редколлегии ТурДома» турагент Оксана Антохина.

Sea Gull в Бельдиби расположен на первой линии, больше подойдет для пар без детей, Club Hotel Rama востребован у семейных туристов.

«Главное преимущество Armas Green Fugla – зеленая территория, песчаный пляж и отличный заход в море. Питание хоть и не столь разнообразное, как в "пятерках", но качественное».

«White City Resort 4* 16+ – отель бюджетный по стоимости, но с прекрасными отзывами. Его плюс – что сюда могут заезжать и 16–17-летние подростки с родителями, – добавляет турагент Мария Шекер. – Хороший экономвариант – Larissa Sultan Beach 4* в Чамьюве. Здесь суперпляж и отличное питание».

Среди бюджетных отелей, оптимальных по соотношению цены и качества, турагенты выделяют также Villa Side в Сиде, Aleria Belport Beach Hotel в Бельдиби, Club Wasa Holiday Village и Noxinn Deluxe Hotel в Аланье.

Некоторые уже загружены на первую половину августа: с 8–10-го числа не получится забронировать недельные туры с проживанием в Villa Side, Barut B Suites, Justiniano Club Alanya, Seven Seas Palmeras Bay, Club Hotel Rama. Еще доступны для заказа на этот период Aleria Belport Beach (145 тыс. руб. за тур на 8 дней на двоих с вылетом из Москвы), Sea Gull в Кемере (155 тыс. руб.), Akka Claros (166 тыс.), Lonicera World (210 тыс.).