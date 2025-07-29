Туристка оказалась в тюрьме из-за случайной кражи

Туристка из Великобритании оказалась в тюрьме Турции из-за обвинения в краже одежды. Об этом сообщает издание The Sun.

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Зарабатывающая на жизнь стендапом Керис Нелмес отправилась в короткий отпуск в Стамбул. Юмористка посетила магазин одежды бренда Zara, а когда вышла из него, то обнаружила, что случайно забыла оплатить некоторые вещи.

«Я сразу же вернулась и передала одежду сотрудникам. Они попросили плату, я согласилась, и менеджер без проблем принял мои деньги», — объяснила британка.

Затем женщину заперли в комнате персонала. Через несколько часов прибывшие на место сотрудники полиции обвинили ее в краже и настояли подписать документы на турецком языке, которые путешественница не могла прочитать.

«Меня поместили в тюремную камеру на 24 часа без еды и туалета. Когда я попросила воды, мне сказали, что меня не понимают», — рассказала Нелмес.

Выяснилось, что на время расследования инцидента комедиантке запретили покидать страну. Туристка, которая не планировала длительный отдых, не смогла позволить себе проживание в Турции, а судебные тяжбы привели к потере ее работы и дохода.

«Сейчас со мной все в порядке, меня приютила турецкая семья, которая предоставила мне кров и еду. Я не заслуживаю всех добрых слов от этих людей, но я очень благодарна им», — добавила путешественница.

Посольство Великобритании подтвердило информацию о ходе расследования, а также оказало поддержку стендап-комику.

Ранее британской туристке запретили покидать Турцию из-за разбитой двери душа в отеле Антальи. По сообщению женщины, после допроса ее бросили в тюрьму с 300 мужчинами.