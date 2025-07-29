Саудовская авиакомпания открыла продажи билетов из Москвы в Эр-Рияд

Авиакомпания Saudia Airlines открыла продажи билетов из Москвы в Эр-Рияд. Полетная программа из Шереметьево стартует 17 октября и будет выполняться по пятницам, воскресеньям и вторникам.

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На маршруте заявлен Airbus A320. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону составляет 18 600 руб., а round trip обойдется пассажиру в 35 500 руб. В цене ручная кладь и багаж весом до 23 кг. Тариф предполагает платный обмен и возврат билета.

Среди главных конкурентов Saudia Airlines – саудовский лоукостер flynas, который запустит прямые рейсы из Внуково в Эр-Рияд 1 августа. Перелет в обе стороны в октябре предлагается по цене 40 тыс. руб., при этом за провоз багажа придется доплатить. Впрочем, в продаже имеются билеты только летнего расписания. Не исключено, что с ноября стоимость места на рейсе снизится.

Сама по себе Саудовская Аравия не является популярным направлением для массового туризма из РФ. Однако столица может стать удобным хабом на пути в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Для пассажиров Saudia Airlines и flynas, совершающих транзитный рейс, доступна однократная стоповер-виза за 39,50 саудовских риалов (830 руб.), дающая право находиться в королевстве 96 часов. Если турист хочет задержаться на более долгий срок, ему придется оформить визу.