Стало известно, насколько загружены отели Турции в пиковый сезон

По данным источника «ТурДома», загрузка ряда отелей на курортах Турции сейчас составляет примерно 60%, очень скромно для пика летнего сезона.

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Как рассказали нам турецкие отельеры и представители принимающих компаний, показатели заполняемости порой сильно отличаются в зависимости от уровня объекта. Руководитель одной из крупных сетей гостиниц 5* не стал приводить конкретных цифр, но подтвердил: сложности с загрузкой есть у отельеров, еще год назад слишком сильно поднявших цены. Это не жадность, а скорее перестраховка: инфляционные ожидания тогда были очень высокими. Однако надежды на то, что туристы привыкнут к новым тарифам, себя не оправдали.

Теперь отелям порой приходится стимулировать спрос спецпредложениями. Кроме того, как отметил специалист, не всегда хорошо идут дела у отелей, ориентированных прежде всего на прием гостей с европейских рынков. У некоторых из них загрузка в июле не превышала 60–65%, и лишь после того, как были даны скидки last minute (на бронирования в последний момент. – Ред.), туристы из европейских стран стали прибывать активнее.

А вот комплексы сегмента 5* luxury не испытывают проблем с нехваткой гостей, что лишний раз подтверждает обозначившийся в последние годы тренд – растущий спрос на премиальный отдых. Поездки за границу становятся все дороже, позволить себе их могут преимущественно люди с высокими доходами: доля таких туристов в общем числе путешественников увеличивается, и за свои деньги они, как правило, выбирают отели высокого уровня. Топ-менеджер одной из люксовых гостиниц Белека привел нам в пример конкретные цифры загрузки: на оставшиеся пару дней июля у них свободны лишь 2 номера из 500, загрузка на первую декаду августа – 92%, на остальную часть месяца – 75–80%, но «чтобы допродать до того же уровня 90%, еще достаточно времени». По словам эксперта, сходная картина и в других премиальных отелях на Анталийском побережье.

Ранее мы писали, почему в некоторых туркомпаниях недовольны текущими продажами туров.