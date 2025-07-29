«Для вашей же безопасности». Туристы защитили Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз оставила сотни россиян без багажа после отпуска в Турции и получила поддержку в сети. О случившемся рассказала одна из пассажирок на своей странице @anyache в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора публикации, на рейсе Стамбул — Казань не оказалось ни одного чемодана. Путешественники подали жалобы, но узнали, что перед ними в очереди 800 недоставленных единиц багажа. В авиакомпании объяснили, что им нужно больше места для дополнительного топлива, из-за чего не всегда получается загрузить чемоданы в самолет.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали перевозчика, а другие встали на его защиту. «Больше топлива — это ваша же безопасность. Значит, это на случай, если нужно будет лететь на запасной аэродром», «Интересно, на кого бы все ругались и как сильно, если бы топлива улететь на соседний аэродром не хватило бы», «Все сделано для вашей же безопасности. Придется перетерпеть», — писали юзеры.

Аналогичные ситуации с Turkish Airlines систематически повторяются в последние месяцы. Ранее сообщалось, что в начале июля авиакомпания оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.